'Evde Tek Başına' evi satılık!
1990'da yayınlanan ve klasikler arasına giren 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği ev satışa çıktı...
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Dünyaca ünlü 'Evde Tek Başına' filminin evi satışa çıktı...
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ABD'nin Chicago şehrinde bulunan ev, 1920'lerde inşa edildi. Yarım dönümlük arazide bulunan yapı, yaklaşık 400 metrekare oturum alanına sahip.
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2012'de evi alan ev sahipleri, bir dizi değişikliğe giderek bodrum katına spor salonu ve sinema odası yaptırdı.
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Bir klasik haline gelen filmdeki merdiven gibi öne çıkan özellikleri ise korudular.
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2012'de 1 milyon 585 bin dolar karşılığında alıcı bulan ev, 5 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 170 milyon TL) bedelle satışa sunuldu.
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