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        Haberler Ekonomi Emlak 'Evde Tek Başına' evi satılık! - Emlak Haberleri

        'Evde Tek Başına' evi satılık!

        1990'da yayınlanan ve klasikler arasına giren 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği ev satışa çıktı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:38
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          Dünyaca ünlü 'Evde Tek Başına' filminin evi satışa çıktı...

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          ABD'nin Chicago şehrinde bulunan ev, 1920'lerde inşa edildi. Yarım dönümlük arazide bulunan yapı, yaklaşık 400 metrekare oturum alanına sahip.

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          2012'de evi alan ev sahipleri, bir dizi değişikliğe giderek bodrum katına spor salonu ve sinema odası yaptırdı.

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          Bir klasik haline gelen filmdeki merdiven gibi öne çıkan özellikleri ise korudular.

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          2012'de 1 milyon 585 bin dolar karşılığında alıcı bulan ev, 5 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 170 milyon TL) bedelle satışa sunuldu.

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