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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

        İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

        İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi. Irak'ta üretilen sahte paraları piyasaya süreceği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:56
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        • 1

          İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        • 2

          Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip Türkiye'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti.

        • 3

          Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.

        • 4

          Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı.

          Aramalarda 28 bin dolar sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

        • 5

          Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

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