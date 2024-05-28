Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!

Sivas'ta olay Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde yaşandı. Çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut (68), sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı.

AYI 2 YAVRUSUYLA BİRLİKTE SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut'a saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu.