Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çiftçilik yapan 68 yaşındaki Yılmaz Karabulut'a, hayvanları otlatırken iki yavrusuyla araziye inen ayı saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, otlattığı ineklerin ayının yavrularına saldırmasıyla kurtuldu
Sivas'ta olay Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde yaşandı. Çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut (68), sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı.
AYI 2 YAVRUSUYLA BİRLİKTE SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut'a saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu.
İNEKLERİ DE YAVRU AYILARA SALDIRDI
Yavru ayılara saldıran inekleri gören anne ayı, Karabulut'u bıraktı. Ayı, daha sonra ise yavruları ile birlikte bölgeden uzaklaştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yılmaz Karabulut, telefonla aradığı yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.