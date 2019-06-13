13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzun bayram tatili boyunca ne kadar dikkat edilse de rutinden fazla yemek yeme ya da daha fazla kalorili ürünleri tüketmek ve değişen beslenme düzeniyle birlikte kilo almak kaçınılmaz olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, bu kilolardan kurtulmak için bazı önerilerde bulundu.
1. Yeterli miktarda su için
Vücudun düzenli çalışması için ve yağ metabolizmanızı düzenlemek için mutlaka günde 2-2.5 litre su içmeniz gerekir. Bol su içmek aynı zamanda daha tok hissetmenizi sağlayacağı için daha az yemek yemenize yardımcı olur. Ayrıca,yemekten yarım saat önce içilen su sindirimin de kolaylaşmasını sağlar.
2. Daha fazla hareket edin
Kilo vermek için mutlaka fiziksel olarak daha aktif olmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Hilal Karaca, “Fiziksel aktivitenizi arttırmak vücudunuzun enerji harcamasını artırır ve böylece kilo vermeniz kolaylaşır. Haftada 3 gün 1 saat hızlı tempoda yürüyüş yağ yıkımına yardımcı olacaktır. Fakat beslenmenize dikkat etmediğiniz sürece yaptığınız fiziksel aktivite boşa gideceğini unutmayın. Bu nedenle hem hareket etmeye, hem de beslenmeye dikkat etmek gerekir” diyor.
3. Lif tüketimini arttırın
Lif yönünden zengin besinlerin hem uzun süre tok tutucu hem de bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunuyor. Bu da kilo kaybını destekliyor. Bu nedenle öğünlerde taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tercih edin.
4. Hazır gıdalardan uzak durun
Kilo almaya neden olan ürünler arasında hazır gıdaların ilk sırada geldiğini hatırlatan Dyt. Hilal Karaca, “Hazır gıdaların büyük bir kısmı gereğinden fazla şeker ve yağa sahip olduğu için kilo kontrolünü sağlamak istiyorsanız, bu ürünleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunların yerine lif içeriği yüksek sağlıklı besinleri tercih edin.”
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