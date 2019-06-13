10. Uyku saatinizi düzenleyin

Dyt. Hilal Karaca, beslenme ve egzersiz ile beraber düzenli ve kaliteli bir uyku düzeninin de kilo kontrolü için çok önemli olduğunun altını çizerek, şu bilgileri veriyor; “Metabolizmanızın düzgün çalışması ve iştah kontrolü için yani sağlıklı bir kilo için uykunuzun düzenli ve kaliteli olmasına özen gösterin. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya ve mümkün olduğunca aynı saatlerde yatmaya çalışın. Uykuya geçiş süresinde sıkıntı yaşarsanız da melisa, tıbbi papatya gibi bitki çaylarından yararlanabilirsiniz.”