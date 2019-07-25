Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu" dedi

- "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz"

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