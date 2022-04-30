Bayram dönüşü ekonomide kritik hafta

AA

Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, gözler, Ramazan Bayramı sonrasında açıklanacak enflasyon, ihracat ve işsizlik verileri ile ay sonunda ilan edilecek büyüme verilerinde olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından 5 Mayıs'ta nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. TÜFE martta aylık bazda yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı hafta Ticaret Bakanlığınca nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı martta yıllık bazda yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştu. Böylece, ocak, şubat ve mart aylarında ihracatta en yüksek aylık rakamlar açıklanmıştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki güçlü performansa dikkati çekerek, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANACAK

Gelecek ay takip edilecek bir diğer veri olan işsizlik rakamları da 10 Mayıs'ta belli olacak. TÜİK, mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 olmuştu. TÜİK, 16 Mayıs'ta da yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin mart verileri de 13 Mayıs'ta duyurulacak. Sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Mayıs'ta açıklayacak. Aynı gün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı ödemeler dengesine ilişkin verileri duyuracak.

PPK TOPLANTISI 26 MAYIS'TA

Veri gündemi ayın son günlerinde daha da hareketlenecek.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutmuştu.

Aynı gün TÜİK, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuna duyuracak. Söz konusu endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerini almıştı.

AYIN SON GÜNÜNDE BÜYÜME BELLİ OLACAK

Ayın son günü olan 31 Mayıs'ta ise TÜİK yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının tetiklediği sağlık ve ekonomik krizlerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile derinleşmesine karşın Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlediğine işaret etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sanayi üretimi, ihracat ve istihdamdaki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, öncü göstergelerin, büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ettiğini belirtmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme gösterecek nadir ülkelerden biri olacağını dile getirmişti.

3600 EK GÖSTERGE ÇÖZÜMÜNDE MAYIS VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu personelinin 3600 ek gösterge sorununun çözümü için mayıs ayına işaret etmişti. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayısta gerekli müjdeleri kamuoyuyla paylaşabileceğini bildirmişti.

Öte yandan, mayıs ayıyla birlikte turizm sektörünün de canlanması bekleniyor. Bakan Nebati, turizmle ilgili beklentilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir" hedefinin geçileceğine olan inancını ifade etmişti.