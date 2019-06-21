Bayraktar TB2 SİHA’nın TSK’nın düzenlediği operasyonlardaki başarılarıyla dünyanın dikkatini çektiğini, ihracat için talepler olduğunu ve bu taleplerin giderek arttığını aktaran Haluk Bayraktar, şunları anlattı: "Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’a yapılan benzer engellemelerle biz de mücadele ettik. Ancak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hep ileriye gitmek için çaba gösterdik. Yüzde 93 yerlilikle tamamlanan Milli SİHA’nın gösterdiği başarı, ülkemizin ve savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemlidir. Bu başarı nedeniyle dünyadaki birçok ülke Bayraktar TB2 SİHA sistemleri ile ilgileniyor. Bu yıl Avrupa ve Orta Doğu’da iki ülkeye teslimatları tamamlayarak ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde ise Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya gibi potansiyel olduğunu gördüğümüz ve giderek taleplerin arttığı bölgelerde ihracata daha fazla odaklanacağız.”