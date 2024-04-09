Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI (TİHA) 50 bin uçuş saatini tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI (TİHA) 50 bin uçuş saatini tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

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Baykardan yapılan açıklamaya göre Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Semalardaki koca balık!

Selam götür bizden AKINCI'lara!



Türk Havacılığının Altın Çağı’nda,

Gök Vatan'daki 5⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ saatimiz kutlu olsun! ✈️🐳🚀



Bayraktar #AKINCI completed 5️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ flight hours. ✈️🐳🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/vS9SzNGzvu — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 9, 2024

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Semalardaki koca balık. Selam götür bizden AKINCI'lara. Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatandaki 50 bin saatimiz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türk havacılık tarihinin irtifa rekoru sahibi ve 50 bin başarılı uçuş saatini geride bırakan Bayraktar AKINCI TİHA için bugüne dek 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

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Bu alanda dünyanın en büyük firması, Baykar olarak ihracat yaptıkları ülke sayısının 34e ulaştığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

“İhracat oranımız yıldan yıla arttı. 2023 yılı ve sonrasında imzaladığımız sözleşmelerdeki ihracatın payı yüzde 97,5a ulaştı. Baykar ve ortakları kuruluşundan bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği almadı ve kuruluşundan bu yana tek kuruş banka kredisi dahi kullanmadı. Tüm projelerimizin finansmanını yüzde 100 öz kaynaklarımızla karşılıyoruz. İhracattan kazandığımızı projelerimize yatırarak büyüyoruz. Bayraktar AKINCI ile milyon saatlere.”

Milli TİHA, havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’nın ilk kez 24 Nisan 2023te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023te yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında AKINCI ile KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık icra etti.

2022de yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktarın da kokpitinde olduğu MIG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar AKINCI, yine TEKNOFEST'te SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları gerçekleştirdi.

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İRTİFA REKORLARININ SAHİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden bu yana operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda yapılan dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI’lardan 9’u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin görev aldı.

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatın entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

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Bayraktar AKINCI, atış testleri kapsamında milli mühimmat ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmattan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

SÜPERSONİK FÜZELERLE TAM İSABET Bayraktar AKINCI TİHA, mart ayında süpersonik füzelerle yaptığı atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testlerini icra edebilmek için Sinop'a uçtu. Roketsan tarafından geliştirilen süpersonik füzeler İHA-122 ve İHA-230 ile gerçekleştirilen atış testlerinde Karadeniz üzerinde konumlanan uzak mesafedeki hedefleri tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI, 29 Şubatta Roketsan'ın geliştirdiği Çakır seyir füzesi ile icra edilen atış testinde Karadeniz üzerinde 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu. 22 Şubatta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti. REKLAM

AKINCI C GÖKYÜZÜNDE 24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. 18 Temmuz 2023te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selma'nın huzurunda Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandı. REKLAM Anlaşmayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak. Bu anlaşma neticesinde Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük havacılık ihracatı gerçekleşti. 3 ÜLKEYİ UÇARAK GEÇTİ 45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2022 yılında yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle başkent Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorludan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batmandan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurdu. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3te 1ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise bugüne kadar 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.