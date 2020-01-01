01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Bayburt'ta 2019 yılı Kasım ayı içerisinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi.
Geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt'ta ihracat 2018 yılı Kasım ayında 117 bin dolar gerçekleşmişken 2019 yılının aynı ayında gerçekleşmedi. İthalat ise 2018 - 2019 yılları Kasım ayında gerçekleşmedi.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 32,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayında yüzde 95,8 iken, 2019 Kasım ayında yüzde 87,4’e geriledi.
TÜİK 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi.
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