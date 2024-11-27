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        Haberler Bilgi Yaşam Bayat ekmekleri nasıl değerlendiririz? Bayat ekmeklerle yapılan yiyecekler nelerdir?

        Evdeki bayat ekmekleri nasıl değerlendirebiliriz?

        Gün boyunca her öğünde çok fazla ekmeği yarım bırakır ve tüketmeyiz. Yemeklerimizde yarım bıraktığımız ekmekleri ise daha sonra tüketmediğimiz için bayatlamaya terk ederiz ve çöpe atarız. Peki, bayatlayan ekmekleri nasıl değerlendirebiliriz? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:00
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        Bayat ekmekleri bu yöntemlerle değerlendirin!
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        Kalmış, kurumuş bayat ekmekleri çöpe atmak yerine farklı tariflerle yeniden soframıza katabilir ve tüketebiliriz.

        BAYAT EKMEKLERLE HAZIRLANABİLECEK TARİFLER

        YUMURTALI DÖVMEÇ

        3 yemek kaşığı Komili Riviera Zeytinyağı’nı, kızdırdığınız tavaya dökün. Dilimlediğiniz bayat ekmekleri içine koyun ve ekmekler yağı çekene kadar karıştırın. Bir kasede yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. Ardından bu karışımı yağlı ekmeklerin üzerine dökerek pişirin. Kahvaltılık dövmeç hazır oldu bile.

        KIYMALI MUFFİN

        3 bayat ekmek dilimini kızartıp küp küp dilimleyin. Yaklaşık 300 gram kıyma, ince kıyılmış taze soğan, karabiber, tuz, kırmızı biber, 2 adet dilimlenmiş kapya biber ve 3 yemek kaşığı Komili Riviera Zeytinyağı’nı karıştırın. Bu karışımı, zeytinyağı ile yağladığınız muffin kalıplarına boşaltın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında etli muffin’leri pişirin. Çocukların da severek yiyebileceği yemeğiniz hazır.

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        KRUTON

        Bayat ekmekleri küp formunda doğrayın. Karabiber, tuz, pul biber ve kekikle birlikte karıştırın. Yağda veya fırında kızartabilirsiniz. Bu kıtır şeklindeki ekmeklerinizi çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

        BRUSCHETTA

        Zeytinyağı ve ekmek. Gerisi sizin yaratıcılığınız ile sınırlı. Bayat ekmek dilimlerinin üzerinde Komili Natürel Sızma Zeytinyağı gezdirin. Üzerine domates, reyhan ve sarımsak koyup fırının ızgara ayarında kızartabilirsiniz. Dilerseniz de enginar, patlıcan gibi birçok sebze ile bruschetta’yı zenginleştirebilirsiniz.

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        EKMEK PİZZASI

        Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimlere ayırdığınız ekmeklerin üzerine salça veya domates sosu sürün. Biber, sucuk, sosis dilediğiniz diğer malzemeleri ekleyin. Üzerine rendelenmiş. Fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.

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        EKMEK ÇORBASI

        Öncelikle et suyunu tencerenin içine ekleyin. Küp şeklinde ekmekleri tencerenin içine doğrayın. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Tuz, yağ, karabiber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ayrı bir kap içerisinde yumurtanın sarısı ve sütü karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş çorbaya ekleyerek karıştırmaya devam edin. Çorba hazır olunca ince kıyılmış maydanozları ekleyerek servis edebilirsiniz.

        ISLAMA

        Küp şeklinde kesilen bayat ekmekleri fırında kurutun. Bir tava içerisine tereyağı dökülür üzerine soğan ve salça eklenir kavrulmaya devam edilir. Belli bir miktar kavurduktan sonra üzerine kıyma dökülür. İsteğe göre baharatalar dökülür. Pişen harç ocaktan alınır. Fırından çıkartılar kuru ekmeklerin üzerine dökülür. Ekmekler tamamen sosu çekince afiyetle yenir.

        BAYAT EKMEK BÖREĞİ

        Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Bir kabın içerisinde biraz beyaz peynir, maydanoz, 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 yumurta, 1 kabartma tozu ve tuzu iyicene karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye koyun. Arasına kaşar peyniri koyun. Üzerine kalan ekmekleri üzerlerine koyun. Fırının ısısını 200 derecede pişirin. Ekmekler kızarmaya başladığında üzerine kaşar peyniri atın. Kaşarlar eriyene kadar pişirin.

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