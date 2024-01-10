Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tadı damağınızda kalacak! Ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ekmek kadayıfı tarifi!

        Tadı damağınızda kalacak! Nefis ekmek kadayıfı tarifi!

        Ekmek kadayıfı, adeta bir lezzet şöleni sunan ve Türk mutfağının gözdesi haline gelmiş bir tatlı. Bu tarif, hafif kıyılmış ekmeklerin enfes şerbetle buluştuğu, her lokmasında tatlı bir mutluluk sunan bir lezzet vadeder. Ekmek kadayıfı yapımı oldukça basit ve malzemeleri kolaylıkla bulunabilen bir tarif. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tadı damağınızda kalacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk mutfağının enfes tatlılarından biri olan ekmek kadayıfı, incecik dilimlenmiş ekmeklerin muhteşem şerbetle buluştuğu bir tariftir. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi evinizde rahatlıkla deneyebilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. İşte, ekmek kadayıfı tarifi ve gerekli malzemelerle ilgili detaylar!

        EKMEK KADAYIFI MALZEMELER

        • 1 paket ekmek kadayıfı

        Karamel İçin:

        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım adet limon

        Şerbet İçin:

        • 5 su bardağı toz şeker
        • 10 su bardağı su

        Üzeri İçin:

        • Kaymak
        • Toz Antep fıstığı

        EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR?

        Kadayıflarımızı ateş ile temas edebilecek geniş bir kaba alıyoruz.

        Üzerine birkaç su bardağı su ekleyip, ıslatıyoruz.

        Ekmek kadayıflarımız yumuşarken, ocağa bir tava alıyoruz ve içerisine toz şekerimizi ekliyoruz.

        Şekerimizin üzerine yarım adet limonumuzun suyunu sıkıp, rengi değişinceye dek karıştırarak pişiriyoruz.

        Karamel hazır olunca, şerbetimizi hazırlamak için ocağa bir tencere alıyoruz ve 5 su bardağı şekerimizi ve 10 su bardağı suyumuzu ekleyip, karıştırarak pişirmeye başlıyoruz.

        Şerbetimizi bir süre karıştırdıktan sonra hazırladığımız karamelimizi şerbete ekliyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz.

        Kadayıflarımız yeteri kadar ıslandıktan sonra, kabımızı altı kısık bir şekilde ocağa alıyoruz.

        Şerbetimizi kadayıflarımızın üzerine döküyoruz.

        Yanlara dökülen şerbeti alıp, kadayıfın üzerine gezdiriyoruz.

        Biraz piştikten sonra yanmaması için ters çeviriyoruz ve bir süre daha pişiriyoruz.

        Yeteri kadar piştiğinden emin olunca ocaktan alıyoruz ve soğuması için bırakıyoruz.

        Ekmek kadayıfı tatlımız soğuduğu zaman dilimliyoruz ve üzerine kaymak koyup, toz Antep fıstığımızdan serpiyoruz.

        Tatlımız servise sunulmak için hazırdır. Afiyet olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Habertürk Anasayfa