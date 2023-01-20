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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Batuhan isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

BATUHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Batuhan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Batuhan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Batuhan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BATUHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Batuhan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar. Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.

BATUHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Batuhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Batuhan adını koymak caizdir.

BATUHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Batuhan ismini kullanan 77.884 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Batuhan ismini kullanan 16.907 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Batuhan ismini kullanan 6.919 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Batuhan ismini kullanan 5.038 kişi bulunmaktadır.

BATUHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Batuhan ismini taşıyanlar duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk