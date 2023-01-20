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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Beliz isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

BELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Beliz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Beliz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Beliz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BELİZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Beliz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sakin, uysal. Sağlıklı gül. Nişan, belirti. İşaret, iz, im.

BELİZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Beliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Beliz adını koymak caizdir.

BELİZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Beliz ismini kullanan 1.846 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Beliz ismini kullanan 658 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Beliz ismini kullanan 237 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Beliz ismini kullanan 314 kişi bulunmaktadır.

BELİZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Beliz ismine sahip olanlar çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir; ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk