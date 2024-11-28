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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: Çakmak gazı patladı! Otomobil pert oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çakmak gazı patladı! Otomobil pert oldu!

        Batman'da, bir otomobilin içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:03
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        Çakmak gazı patladı! Otomobil pert oldu!
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        Batman'da edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkiinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İHA'da yer alan habere göre patlama sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İKİ YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

        Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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