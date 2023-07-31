Batman'da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Batman Sason'da iş yerinde arızalanan buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Aykut Çelik yaşamını yitirdi
Batman'ın Sason ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Orta Mahalle'deki iş yerinde arızalanan buzdolabını tamir etmek isteyen Aykut Çelik (47), elektrik akımına kapıldı.Aykut Çelik (47)
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykut, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.