Batman'da cadde kenarındaki alan çöplüğe döndü, vatandaşlar tepki gösterdi
Batman'ın Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi üzerindeki boş arazi çöplüğe döndü. Caddeye birkaç metre mesafedeki alan üzerine atılan atıkların çöp dağlarına dönüşmesi çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Üniversite yolu üzerinde bulunan cadde kenarındaki çevre kirliliğinden şikâyet eden vatandaşlar, sıcak havalarla birlikte çöp yığınlarından gelen kokunun dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, yetkililerden bölgedeki çevre kirliliğine müdahale edilmesini istedi
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Batman Yenişehir Mahallesi'nde bazı noktaların çöplüğe dönmesi çevre sakinlerinin tepkisini çekti.
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İHA'nın haberine göre, özellikle üniversite yolu üzerinde bulunan Nupelda Caddesi kenarındaki alanın çöp yığınlarıyla dolmasından şikâyetçi olan vatandaşlar, bu durumun hem görsel hem de sağlık açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti.
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TOKİ sakini İslam Ilıkan, çevre kirliliğinin özellikle öğrenciler ve yeni taşınan vatandaşlar üzerinde kötü bir izlenim bıraktığını belirtti.
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Ilıkan, "TOKİ vatandaşı olarak çevre kirliliğinden rahatsız oluyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Buradan geçen öğrencilerin ve yeni gelen vatandaşların bunları görmesini doğru bulmuyorum. Bildiğin çöp yığını. Giden gelenin buraya çöp atması doğru değil" dedi.
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Ilıkan, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte kokunun daha da yoğunlaştığını ve bu durumun bölgedeki herkes için ciddi bir rahatsızlık kaynağı olduğunu ifade etti.
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Sabri Batık da bölgedeki otobüs duraklarının bu çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiğini vurguladı. "Burası çöp yeri değil. Başka yerlerde çöp yeri olabilir ama burası otobüs durağı ve herkes burada duruyor. Benim evim burada, iki oğlum da burada oturuyor. Hepimiz bu yoldan geçiyoruz ve kokudan rahatsızız" ifadelerini kullandı.
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Vatandaşlar, her geçen gün daha geniş alana yayılan çöplerle ilgili yetkililerin harekete geçerek, çözüm bulunmasını istedi.