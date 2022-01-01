Batman Anadolu Lisesi dünya genelinde 250 okul arasına girdi

Batman Anadolu Lisesi, Amerikan Take Action Global adlı kuruluş tarafından 6 hafta süreyle 146 ülkede yürütülen ‘İklim Eylem Planı Projesi’ne başvurdu. Dünya genelinde 13 bin okulun başvuru yaptığı projede Batman Anadolu Lisesi 250 okuldan biri olmayı başardı.
DÜNYA GENELİNDE 250 OKULA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ VERİLDİ
Proje sorumlusu İngilizce Öğretmeni Hatice İğsen, “6 Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yaptık. Her haftanın farklı bir teması vardı. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. İklim değişikliğinin hayatımıza etkileri ve çözüm önerileri gibi çalışmalar yaptık. Uzmanlardan destekler aldık. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. Tarım İl Müdürlüğü'nde araştırmalarda bulundu. Dünya genelinde 250 okula mükemmellik ödülü verildi. Biz de bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Aldığımız ödülün yanı sıra öğrencilerimiz global bir sorun olan iklim hakkında bilgiler edindi. Etkinlikleri tamamen İngilizce işledik. Bu açıdan da öğrencilerimiz İngilizcelerini de geliştirmiş oldular” diye konuştu.
6 hafta boyunca arkadaşlarıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten öğrencilerden Berfin Zehra Kurt, “Bizim için güzel bir deneyim oldu. Dünyamız ciddi bir tehdit altında. Çalışmamızda iklimin tüm boyutlarını ele aldık. Dünya çapında ödül almak çok gurur verici” dedi.
'150 ÖĞRENCİMİZ EMEK VERDİ'
Okul Müdürü Mehmet Konak ise akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da ağırlık veren bir okul olduklarını belirterek, “Dünya genelindeki 250 okuldan biri olmak gurur verici. Öğretmenimiz ve öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Her yıl Türkiye’nin en iyi üniversitelerine öğrencilerini yerleştiren bir liseyiz. Uluslararası düzenlenen yarışmada 150 öğrencimiz emek verdi. Mutluyuz ve gururluyuz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!