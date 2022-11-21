Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022

Batı'dan 'One Love' geri adımı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' bandını takacak futbolculara maç başlamadan sarı kart gösterileceğini açıklarken Avrupa ülkelerinden de hamle geldi. Başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere ülkelerin federasyonları yaptıkları açıklama ile 'One Love' pazubendlerinin takılmayacağını duyurdu

Giriş: 21.11.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Batı'dan 'One Love' geri adımı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda LGBTİ+ topluluğuna destek veren pazubent takılamayacak. FIFA bir açıklama ile 'One Love' bandını takan futbolcuların, mücadele başlamadan hemen önce sarı kart göreceğini duyururken Avrupa ülkeleri de bu gelişmenin ardından reaksiyon verdi.

İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bu ülkelerin futbol federasyonları, 'One Love' mesajını hala desteklediklerini ancak sportif nedenlerle bu bantları takmayacaklarını açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun konuya dair açıklamasında "One Love mesajını savunuyoruz ve yaymaya devam edeceğiz, ancak Dünya Kupası'ndaki bir numaralı önceliğimiz maçları kazanmak. Kaptanımızın maça sarı kartla başlamasını istemiyoruz. Bu nedenle UEFA çalışma grubu, KNVB ve ekip olarak planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. 'One Love' bandını taktığımız için para cezası ödeyecektik ama FIFA'nın bizi sahada cezalandırmak istemesi daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu, insanları birleştirmesi gereken sporun ruhuna aykırı" ifadelerine yer verildi.

Hollanda ve İngiltere'nin dışında Danimarka, Belçika, Almanya, İsviçre ve Galler de 'One Love' bandını takmama kararı aldı. Bu karar sosyal medyada 'Batı'nın değerlerinin bir sarı kartlık ederi varmış' yorumlarını da beraberinde getirdi.

BBC'nin aktardığına göre Katar'ın Dünya Kupası Elçisi Khalid Salman'ın eşcinselliği "zihinde hasar" olarak nitelendirmesi, Avrupa'da tepki çekmişti. Eski Katar milli takımı sporcusu Salman, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan LGBTQ+ bireylerin "(ülkedeki) kuralları kabul etmeleri" gerektiğini söylemişti. Katar'da Şeriat yasalarına göre eşcinsellik, ahlaksızlık olarak görüldüğü için yasa dışı kabul ediliyor.

INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'la ilgili yoğun eleştirilere karşı Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçlarken Katar'ı değil futbolu savunduğunu vurgulamış ve "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum." demişti. Bu karar sonrasında Infantino'nun açıklamaları da gündeme yeniden geldi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu
Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu
Kolunu makineye kaptıran genç kızın feci sonu
Kolunu makineye kaptıran genç kızın feci sonu
Ahıska Türkü kimdir, nerede yaşarlar?
Ahıska Türkü kimdir, nerede yaşarlar?
Stolenberg'den Türkiye açıklaması: Kilit rol oynadı
Stolenberg'den Türkiye açıklaması: Kilit rol oynadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.