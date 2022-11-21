Batı'dan 'One Love' geri adımı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda LGBTİ+ topluluğuna destek veren pazubent takılamayacak. FIFA bir açıklama ile 'One Love' bandını takan futbolcuların, mücadele başlamadan hemen önce sarı kart göreceğini duyururken Avrupa ülkeleri de bu gelişmenin ardından reaksiyon verdi. İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bu ülkelerin futbol federasyonları, 'One Love' mesajını hala desteklediklerini ancak sportif nedenlerle bu bantları takmayacaklarını açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun konuya dair açıklamasında "One Love mesajını savunuyoruz ve yaymaya devam edeceğiz, ancak Dünya Kupası'ndaki bir numaralı önceliğimiz maçları kazanmak. Kaptanımızın maça sarı kartla başlamasını istemiyoruz. Bu nedenle UEFA çalışma grubu, KNVB ve ekip olarak planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. 'One Love' bandını taktığımız için para cezası ödeyecektik ama FIFA'nın bizi sahada cezalandırmak istemesi daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu, insanları birleştirmesi gereken sporun ruhuna aykırı" ifadelerine yer verildi. Hollanda ve İngiltere'nin dışında Danimarka, Belçika, Almanya, İsviçre ve Galler de 'One Love' bandını takmama kararı aldı. Bu karar sosyal medyada 'Batı'nın değerlerinin bir sarı kartlık ederi varmış' yorumlarını da beraberinde getirdi.

BBC'nin aktardığına göre Katar'ın Dünya Kupası Elçisi Khalid Salman'ın eşcinselliği "zihinde hasar" olarak nitelendirmesi, Avrupa'da tepki çekmişti. Eski Katar milli takımı sporcusu Salman, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan LGBTQ+ bireylerin "(ülkedeki) kuralları kabul etmeleri" gerektiğini söylemişti. Katar'da Şeriat yasalarına göre eşcinsellik, ahlaksızlık olarak görüldüğü için yasa dışı kabul ediliyor.

INFANTINO'NUN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'la ilgili yoğun eleştirilere karşı Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçlarken Katar'ı değil futbolu savunduğunu vurgulamış ve "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum." demişti. Bu karar sonrasında Infantino'nun açıklamaları da gündeme yeniden geldi.