Batı Akdeniz ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB üzerinden kayıtlı ihracatta, 21 Ekim 2021 günü tarihi bir başarı elde edildi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetimi, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilciliği üyeleriyle buluşmasında, bölge ihracatında ilk defa 2 milyar dolar rakamının aşıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, bölge ihracatının en önemli sorunları olan liman, demiryolu, bölgede üretim yapıp başka birlikler üzerinden girilen ihracat kayıtları, 10 milyar doları bulan turizm kaynaklı hizmet ihracatı konularına dikkat çekti.
53 YILLIK TARİHTE BİR İLK
BAİB'in yaklaşık 53 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "53 yıllık bir birliğiz ve ilk kez 2 milyar dolar rakamına ulaştık. Tam rakam 2 milyar 10 milyon 429 bin dolar ve 21 Ekim itibarıyla ulaştık. Bunu bu kadar hızlı yakalayabileceğimizi umut etmiyorduk. Tahminlerimiz kasım sonuna doğruydu. Fakat bütün kurumlar ve firmaların ciddi desteğiyle 2 milyar doları yakaladık. Bundan sonraki hedeflerimiz çok daha yüksek" dedi.
'4-5 MİLYAR DOLARI KONUŞMALIYIZ'
Isparta, Burdur, Antalya gibi üç şehir için aslında 2 milyar doların çok az bir rakam olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şu anda herhalde 4-5 milyar dolarları konuşmamız gerekiyordu. Ama yıllar içinde birçok faktörden kaynaklı yeterli ivmeyi yakalayamadık. Özellikle son yıl hemen her sektörde ve ülkeler bazında ciddi bir artış yaşıyoruz. Bölgemiz açısından iki sektör çok ön plana çıkıyor, yaş meyve sebze ile mermer kaynaklı maden sektörü ihracatımızın yüzde 50'sini oluşturuyor" diye konuştu.
YIL SONU TAHMİNİ 2.5 MİLYAR DOLARA YAKIN
Yıl sonu tahmininin de revize edildiğini açıklayan Çavuşoğlu, 3-4 ay önce 2,4 milyar dolar tahmin edilirken, yeni hedefin 2 milyar 450 milyon dolar ve hatta 2,5 milyar dolara yakın olduğunu dile getirdi. 2022 hedefini de konuşmaya başladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Belki biraz afaki olacak ama 3 milyar dolar hedefliyoruz. Tabi çok zor hedefler bunlar" dedi.
BÖLGE GERÇEK İHRACATI 4-5 MİLYAR DOLAR
Üretimi bölgede olup, başka birlikler üzerinden ihracat kaydı yapılan ciddi bir miktar olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, TİM'deki rakamlara göre ise bölgede üretimi yapılıp ihraç edilen ürün gelirin gerçekte 4-5 milyar dolar aralığında olduğunu söyledi.
TURİZM GELİRİ ANTALYA İHRACATINDA GÖRÜNMÜYOR
Bölge ihracatının gelişmesinin önündeki en önemli iki sorun olarak liman ve 130 yıla yakın süredir konuşulan demiryoluna dikkat çeken Çavuşoğlu, 4-5 yılda 5 milyar doların hayal olmadığını söyledi. Hizmet ihracatı olarak turizm, sağlık ve diğer hizmet sektörlerinin gelirinin de İstanbul merkezli Hizmet İhracatçıları Birliği'ne kaydedildiğini anlatan Çavuşoğlu, hizmet sektöründen, 'Biz Antalya'da iş yapıyor ve kazanıyoruz ama neden İstanbul'da görünüyoruz, kaydımızı Antalya'da oluşturmak istiyoruz' diye çok ciddi talep alıyoruz. BAİB bünyesinde hizmet ihracatına yönelik de bir birim oluşturulabilir ve sektörden gelen bu talepleri de ilgili makamlara ileteceğiz. Turizm ve diğer hizmet sektörleriyle birlikte baktığımızda Antalya bölgesinin gerçek ihracatı 15 milyar dolara yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
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