STAT: MEDAŞ Konya BŞ

SAAT: 22.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Gustavo Fernandes Correia

BATE BORİSOV: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Maikevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandr Mikhailov

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

Arabam com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus Belarustemsilcisi BATE Borisov'a Borisov'akonuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

İki takım arasındaki anlaşmayla tarafsız saha yerine MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Gustavo GustavoFernandes FernandesCorreia Correiayönetecek. Mücadele, A Spor'dan Spor'dannaklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 6 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov Borisovtakımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. Yarın yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 2. eleme turunda Belarus'un Belarus'unBATE Borisov Borisovtakımını geçerse, 3. eleme turunda Koper Koper(Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.