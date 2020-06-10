Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgını dünya genelinde daha fazla küçük yatırımcının borsaya girmesine vesile oldu. Dün HABERTÜRK'ten Rahim Ak, son 6 ayda Borsa İstanbul'a 312 bin yeni yatırımcının geldiğini, bunların arasında en kalabalık grubun ise 61 bin ile yaşları 30-35 arasında olanlar olduğunu bildirmişti.

Son dönemde Borsa İstanbul'da yeni yatırımcıların etkisiyle bazı hisselerde yüksek oynaklıklar kaydediliyor. Uzmanlar yatırımcıları özellikle sosyal medyada yönlendirmeye çalışan manipülatörlere karşı sık sık uyarıyor.

Yurtdışında da aslında benzer bir durum yaşanıyor. Yeni yatırımcıların gelmesiyle bazı hisselerde haber akışı veya teknik analizle açıklanamayacak mantık dışı hareketler yaşanıyor. Son haftalarda bu hareketlilikte Robinhood isimli bir uygulamanın önemli bir etkisi olduğu belirtiliyor. Robinhood, kullanıcılarına komisyon ödemeden hisse senedi, kripto para gibi varlıklarıalıp satma imkanı veriyor.

35 YAŞ ALTINDAN YOĞUN İLGİ

2020 başında 10 milyon kullanıcısı olan Robinhood sadece mart ayında 3 milyon yeni kullanıcı kazandı. Yılın ilk çeyreğinde uygulamadaki toplam hesapların değeri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 300 arttı. Robinhood yeni gelen kullanıcılarının yarısından fazlasının 35 yaş ve altı olduğunu belirtti.

Bu yeni gelen yatırımcılar ise yaptıkları alışılmışın dışında alımlarla dikkat çekiyor. En dikkat çekici gelişmelerden birisi ise araç kiralama firması Hertz'in hisselerinde yaşandı. 102 yıllık firma 22 Mayıs'ta 19 milyar dolarlık borcu sebebiyle iflas koruma başvurusunda bulundu.

Normalde bir profesyonel trader size paranızı iflas koruma başvurusunda bulunmuş bir şirketin hisselerini almanızı söylese durup birkaç kez düşünürsünüz. Ancak yeni nesil yatırımcılar bunu bir fırsat olarak gördü. 22 Mayıs'ta 2.84 dolar değerinde olan Hertz hisseleri 26 Mayıs itibarıyla 0.56 dolara kadar geriledi. Bu noktada bir anda yatırımcılar Hertz hisselerine hücum etti.

2 HAFTADA YÜZDE 887 YÜKSELDİ

Hertz hisseleri bu pazartesi günü, 8 Haziran'da, 5.53 dolara kadar yükseldi. Yani hisse yatırımcısına sadece 2 haftada yüzde 887'lik getiri sağladı. Bu hisseye kimin hücum ettiğinin cevabı ise Robinhood verilerinde saklıydı.

Uygulamayla ilgili verilerin yer aldığı Robintrack sitesine göre hissenin dip yaptığı 26 Mayıs'ta 44 bin 354 Robinhood kullanıcısının Hertz hissesi bulunuyordu. Bugün itibarıyla ise bu rakam 160 bin 280'e ulaşmış durumda. Şirket iflas koruma başvurusunda bulunup hisseleri dip yaptıktan sonra 115 bin 926 kullanıcı Hertz hissesi aldı.

Robintrack sitesinden alınmış aşağıdaki grafikteki pembe çizgi Hertz hissesinin fiyat performansını yeşil çizgi ise hisseye sahip olan Robinhood kullanıcı sayısını gösteriyor:

BİR GÜNDE YÜZDE 24 ÇAKILDI

Bu alımlardaki sorun ise Hertz'in bir toparlanma emaresi göstermemesi. Yani Hertz hissesi alanlar bir anda ellerinde değersiz kağıtlarla kalabilir. Keza dün New York Borsası'nda Hertz hisseleri yüzde 24 değer kaybederek 4.18 dolara geriledi. Yani yükselişi görüp pazartesi günü yatırım yapanlar bir anda paralarının eridiğini gördü. İşin ilginci hisselerin yüzde 24 değer kaybettiği günde 18 bin 334 Robinhood kullanıcısı Hertz hissesi satın aldı.

Bu alışılmışın dışındaki hareket sadece Hertz değil başka iflas koruma başvurusunda bulunan hisselerde de yaşanıyor. 15 mayısta ABD'nin önemli perakende zincirlerinden JCPenny de 15 Mayıs'ta iflas başvurunsa bulundu. Firmanın hisseleri bu tarihte 0.24 dolardan işlem görürken 19 Mayıs'ta 0.11 dolara geriledi. Pazartesi günü ise hisseler 0.63 dolarlık değer ulaştı. Yani 3 haftada yüzde 473 yükseldi. Bu süreçte JCPenny hissesi sahibi olan Robinhood kullanıcılarının sayısı 30 binlerden 70 binin üzerine çıktı.

DÜŞERKEN ALIMLAR HIZLANDI

JCPenny hisseleri dün ise sadece 1 günde yüzde 32 değer kaybetti. Trene geç binenler paralarının buharlaştığını gördü.

Benzer bir şekilde Denver merkezli enerji şirketi Whiting Petroleum da 1 Nisan'da iflas başvurusunda bulundu. Bu tarihte 12 bin civarında Robinhood kullanıcısının Whiting Petroleum hissesi bulunuyordu ve hisseler 0.37 dolardan el değiştiriyordu. 8 Haziran'da ise hissenin sahibi olan Robinhood kullanıcı sayısı 46 bin 720'ye hisse değeri ise 3.50 dolara ulaştı. Dün ise yatırımcıları kötü bir sürpriz bekliyordu. Whiting Petroleum hisseleri sadece bir günde yüzde 32 değer kaybetti. Dün hisseler çakılırken Whiting Petroleum'a yatırım yapan Robinhood kullanıcı sayısı ise 55 bini aştı.

Grafikte Whiting Petroleum'un hisse performansı (pembe) ve hisseye sahip olan Robinhood kullanıcılarının sayısını (yeşil) görebilirsiniz:

15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMCI SATTI KÜÇÜK YATIRIMCI ALDI

Değerinin altında, düşmüş hisseleri bulup çıkmasını beklemek anormal bir yatırımcı davranışı değil. Ancak bu risk iştahı geleneksel olarak iflas sürecindeki şirketleri kapsamaz. Robinhood ve benzeri uygulamalar aracılığıyla borsaya yeni giren bu yatırımcıların yılların yatırım gurularından ne kadar farklı hareket ettiğini anlamak için Hertz hisselerine bir daha dönmek gerekiyor.

15 milyar dolarlık servetin sahibi dünyaca ünlü yatırımcı Carl Icahn mayıs ayında elindeki tüm Hertz hisselerini sattı. Icahn bu satış sonucunda Hertz yatırımından yaklaşık 2 milyar dolar zarar etmiş oldu. 84 yaşındaki kurt yatırımcı, Robinhood kullanıcıları Hertz hisselerine hücum ederken, ne pahasına olursa olsun Hertz'den kurtulmayı tercih etti.

BUFFETT'IN TAM TERSİ STRATEJİ

Aynı şekilde bir başka dünyaca ünlü yatırımcı ve 77 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı olan Warren Buffett, mayıs ayında yaptığı açıklamayla firması Berkshire Hathaway'in koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren havayolu şirketleri hisselerinden tamamen çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Robinhood uygulamasında havayolu şirketleri birkaç gün içinde en çok satın alınan hisseler arasına girdi.

Tabii bu habere konu olan Robinhood ve benzeri uygulamalar yatırımcılara 'X hissesi düştü şimdi alma zamanıdır' gibi bildirimler yollamıyor. Türkiye'de olduğu gibi son dönemde ABD'de de yüzbinler hatta milyonların takip ettiği hisse tavsiyesi veren kişiler ortaya çıktı.

BAHİSÇİLİKTEN BORSACILIĞA GEÇİŞ

ABD'de son zamanlarda bu alanda en çok konuşulan isimlerden birisi ise Barstool Sports isimli popüler bir blogun kurucusu olan Dave Portnoy oldu. Portnoy daha çok eskiden bahis tavsiyeleriyle tanınırdı. Ancak virüsle beraber daha çok hisse tavsiyeleri vermeye başladı. ABD basını kendisini takip eden birçok bahisçinin de etkilenerek bu sayede borsa yatırımcısına dönüştüğünü belirtiyor. Portnoy son dönemde o kadar popüler bir hale geldi ki Buffett'ın havayolu hissesi satışının ardından kendisini 'eskimiş' ve 'geri kalmış' olmakla itham etti. Havayolu hisselerinde alım tarafında yer alan Portnoy, Buffett'ın iyi bir kariyeri olduğunu ancak şu anda kendisinin hisse senedi piyasalarında 'daha başarılı' olduğunu belirtti.

Portnoy sık sık takipçilerine ne zaman hangi hisseleri almaları konusunda 'kesin' tavsiyelerde bulunuyor. Dün iflas sürecindeki şirketlerin hisselerinde yaşanan sert çakılmalar ise yeni borsa yatırımcılarının ne kadar riskli bir oyun oynadığının kanıtı oldu.