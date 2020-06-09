Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsa İstanbul'da son dönemde yabancı yatırımcı payının yüzde 65'ten yüzde 55'in altına gerilemesine paralel artan yerli yatırımcıların çoğunluğunun genç yatırımcılar olduğu anlaşıldı. Uzun süre 1 milyon civarında seyreden yerli borsa yatırımcısı sayısı son 6 ayda 1,5 milyonu geçerken yaş açısından değerlendirildiğinde bu kez farklı bir gelişme de ortaya çıkmış oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre son 6 ayda Borsa İstanbul'a gelen 312 bin yeni yatırımcı arasında en kalabalık grup 61 bin ile yaşları 30-35 arasında olanlar. İkinci kalabalık grup ise daha gençler. Yaş aralığı 25 ile 30 arasındaki bu gençlerin sayısı tam 55 bini aşkın arttı. Ağırlıklı son 3 ayda olmak üzere borsaya koşa koşa gelen gençler aynı zamanda borsa endeksinin de taşıyıcısı oldu. Sadece mayıs ayında hem yaşı 20-30 hem de 30-35 arasında olan yatırımcı sayısı 17 bini aşkın arttı. Borsa İstanbul'da böylece yaşı 25-30 olan olan gençlerin sayısı tam 114 bin 378 oldu. 30-35 yaşı arası yatırımcı sayısı ise 160 bini geçti.

YAŞLI KURTLAR OCAKTA GELDİ BİRER BİRER AZALDI

Yine de borsada en kalabalık grup şu anda 203 bin ile 40-44 yaş arasında olan Türk vatandaşlarından oluştu. Yaşı 0-14 arasında olan bebek ve çocuk yatırımcı sayısı ise bin 169'a çıktı. Bazı ebeveynler genellikle bebekleri ve çocuklarının geleceği için her ay düzenli hisse senedi alımı yapıyorlar. Borsada 75 yaş üstü kurt yatırımcılar ise ocak ayında 7.421 kişilik artışın ardından hep azaldı. 65 yaş üstü benzer bir trend izledi. Gençlerin borsaya akışına karşın 70 yaş üstü yatırımcıların ağırlıklı olarak yabancı yatırımcıları takip ettikleri görüldü.

40-44 YAŞ İSABETLİ YATIRIM YAPTI

Borsanın yeni yatırımcılarının ağırlıklı yatırım tutarı ise 20 bin ile 50 bin lira arasında. Bu da küçük yatırımcının ilgisini açık olarak ortaya koyuyor. Son 6 ayda gençlerin borsadaki sayınının olağanüstü artmasına karşın portföyünü en çok artıranlar ise varlığını 5.7 milyar lira artıran 40-44 yaş aralığı oldu. Bu kesimin borsadaki portföyü hem yeni gelen yatırımcılar hem de hisse senetlerinin değerlenmesi ile 13.8 milyardan 16.5 milyara tırmandı. Borsada toplamda en büyük varlığa sahip kesim 17.5 milyar liralık portföy ile 50-55 yaş aralığında olanlardan oluştu.

BORSANIN YENİ YATIRIMCILARINDA AĞIRLIKLI YAŞ 30-35

2019 Aralık Yatırımcı Sayısı 2020 Nisan yatırımcı sayısı 2020 Mayıs yatırımcı sayısı Aylık artış 6 aylık artış 0 - 14 1.217 1.135 1.169 34 (48) 15 - 19 3.244 3.536 4.204 668 960 20 - 24 22.423 38.012 46.920 8.908 24.497 25 - 29 58.993 97.238 114.378 17.140 55.385 30 - 34 98.791 143.028 160.461 17.433 61.670 35 - 39 140.242 174.827 189.037 14.210 48.795 40 - 44 162.338 192.769 203.118 10.349 40.780 45 - 49 166.564 187.009 193.028 6.019 26.464 50 - 54 143.250 155.920 159.036 3.116 15.786 55 - 59 123.387 132.290 133.831 1.541 10.444 60 - 64 97.545 105.180 105.906 726 8.361 65 - 69 70.442 76.842 77.070 228 6.628 70 - 74 44.869 50.694 50.766 72 5.897 75 ve üstü 54.753 61.853 61.815 (38) 7.062 Toplam 1.188.058 1.420.333 1.500.739 80.406 312.681

EN FAZLA KAZANCI 40-45 YAŞ GRUBU SAĞLADI

Yaş Grubu 2019 Aralık Portföy Değeri (MİLYON TL) 2020 Nisan portföy değeri (MİLYON TL) 2020 Mayıs portföy değeri (MİLYON TL) Aylık artış (MİLYON TL) 6 aylık artış (MİLYON TL) 0 - 14 123 86 91 5 (32) 15 - 19 140 172 187 15 47 20 - 24 846 1.062 1.286 224 439 25 - 29 1.719 2.862 3.541 679 1.821 30 - 34 3.802 5.583 6.827 1.244 3.026 35 - 39 7.088 10.084 11.857 1.773 4.769 40 - 44 10.737 13.866 16.499 2.634 5.762 45 - 49 12.675 15.587 17.000 1.413 4.325 50 - 54 15.768 16.108 17.497 1.390 1.730 55 - 59 9.744 11.672 13.073 1.401 3.328 60 - 64 9.145 9.805 10.635 830 1.490 65 - 69 7.090 7.409 7.948 539 858 70 - 74 6.164 6.917 7.695 778 1.531 75 ve üstü 7.149 7.015 7.440 424 291