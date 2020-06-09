Borsa İstanbul'da son dönemde yabancı yatırımcı payının yüzde 65'ten yüzde 55'in altına gerilemesine paralel artan yerli yatırımcıların çoğunluğunun genç yatırımcılar olduğu anlaşıldı. Uzun süre 1 milyon civarında seyreden yerli borsa yatırımcısı sayısı son 6 ayda 1,5 milyonu geçerken yaş açısından değerlendirildiğinde bu kez farklı bir gelişme de ortaya çıkmış oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre son 6 ayda Borsa İstanbul'a gelen 312 bin yeni yatırımcı arasında en kalabalık grup 61 bin ile yaşları 30-35 arasında olanlar. İkinci kalabalık grup ise daha gençler. Yaş aralığı 25 ile 30 arasındaki bu gençlerin sayısı tam 55 bini aşkın arttı. Ağırlıklı son 3 ayda olmak üzere borsaya koşa koşa gelen gençler aynı zamanda borsa endeksinin de taşıyıcısı oldu. Sadece mayıs ayında hem yaşı 20-30 hem de 30-35 arasında olan yatırımcı sayısı 17 bini aşkın arttı. Borsa İstanbul'da böylece yaşı 25-30 olan olan gençlerin sayısı tam 114 bin 378 oldu. 30-35 yaşı arası yatırımcı sayısı ise 160 bini geçti.
YAŞLI KURTLAR OCAKTA GELDİ BİRER BİRER AZALDI
Yine de borsada en kalabalık grup şu anda 203 bin ile 40-44 yaş arasında olan Türk vatandaşlarından oluştu. Yaşı 0-14 arasında olan bebek ve çocuk yatırımcı sayısı ise bin 169'a çıktı. Bazı ebeveynler genellikle bebekleri ve çocuklarının geleceği için her ay düzenli hisse senedi alımı yapıyorlar. Borsada 75 yaş üstü kurt yatırımcılar ise ocak ayında 7.421 kişilik artışın ardından hep azaldı. 65 yaş üstü benzer bir trend izledi. Gençlerin borsaya akışına karşın 70 yaş üstü yatırımcıların ağırlıklı olarak yabancı yatırımcıları takip ettikleri görüldü.
40-44 YAŞ İSABETLİ YATIRIM YAPTI
Borsanın yeni yatırımcılarının ağırlıklı yatırım tutarı ise 20 bin ile 50 bin lira arasında. Bu da küçük yatırımcının ilgisini açık olarak ortaya koyuyor. Son 6 ayda gençlerin borsadaki sayınının olağanüstü artmasına karşın portföyünü en çok artıranlar ise varlığını 5.7 milyar lira artıran 40-44 yaş aralığı oldu. Bu kesimin borsadaki portföyü hem yeni gelen yatırımcılar hem de hisse senetlerinin değerlenmesi ile 13.8 milyardan 16.5 milyara tırmandı. Borsada toplamda en büyük varlığa sahip kesim 17.5 milyar liralık portföy ile 50-55 yaş aralığında olanlardan oluştu.
BORSANIN YENİ YATIRIMCILARINDA AĞIRLIKLI YAŞ 30-35
|2019 Aralık Yatırımcı Sayısı
|2020 Nisan yatırımcı sayısı
|2020 Mayıs yatırımcı sayısı
|Aylık artış
|6 aylık artış
|0 - 14
|1.217
|1.135
|1.169
|34
|(48)
|15 - 19
|3.244
|3.536
|4.204
|668
|960
|20 - 24
|22.423
|38.012
|46.920
|8.908
|24.497
|25 - 29
|58.993
|97.238
|114.378
|17.140
|55.385
|30 - 34
|98.791
|143.028
|160.461
|17.433
|61.670
|35 - 39
|140.242
|174.827
|189.037
|14.210
|48.795
|40 - 44
|162.338
|192.769
|203.118
|10.349
|40.780
|45 - 49
|166.564
|187.009
|193.028
|6.019
|26.464
|50 - 54
|143.250
|155.920
|159.036
|3.116
|15.786
|55 - 59
|123.387
|132.290
|133.831
|1.541
|10.444
|60 - 64
|97.545
|105.180
|105.906
|726
|8.361
|65 - 69
|70.442
|76.842
|77.070
|228
|6.628
|70 - 74
|44.869
|50.694
|50.766
|72
|5.897
|75 ve üstü
|54.753
|61.853
|61.815
|(38)
|7.062
|Toplam
|1.188.058
|1.420.333
|1.500.739
|80.406
|312.681
EN FAZLA KAZANCI 40-45 YAŞ GRUBU SAĞLADI
|Yaş Grubu
|2019 Aralık Portföy Değeri (MİLYON TL)
|2020 Nisan portföy değeri (MİLYON TL)
2020 Mayıs portföy değeri (MİLYON TL)
|Aylık artış (MİLYON TL)
6 aylık artış (MİLYON TL)
|0 - 14
|123
|86
|91
|5
|(32)
|15 - 19
|140
|172
|187
|15
|47
|20 - 24
|846
|1.062
|1.286
|224
|439
|25 - 29
|1.719
|2.862
|3.541
|679
|1.821
|30 - 34
|3.802
|5.583
|6.827
|1.244
|3.026
|35 - 39
|7.088
|10.084
|11.857
|1.773
|4.769
|40 - 44
|10.737
|13.866
|16.499
|2.634
|5.762
|45 - 49
|12.675
|15.587
|17.000
|1.413
|4.325
|50 - 54
|15.768
|16.108
|17.497
|1.390
|1.730
|55 - 59
|9.744
|11.672
|13.073
|1.401
|3.328
|60 - 64
|9.145
|9.805
|10.635
|830
|1.490
|65 - 69
|7.090
|7.409
|7.948
|539
|858
|70 - 74
|6.164
|6.917
|7.695
|778
|1.531
|75 ve üstü
|7.149
|7.015
|7.440
|424
|291
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