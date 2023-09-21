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        Haberler Gündem Başsavcı'dan Mardin'deki kira kavgasına ilişkin açıklama

        Başsavcı'dan Mardin'deki kira kavgasına ilişkin açıklama

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kiracı polis memur T.Y. ile ev sahibi güvenlik korucusu Mehmet Metin Tekin ve akrabalarının kavgasının ardından Tekin ailesinden tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan 6 kişi ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:08
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        Mardin'deki kira kavgasına ilişkin açıklama
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Kızıltepe ilçesindeki ev sahibi - kiracı kavgasına ilişkin tutuklanan 6 şüphelinin delillerin büyük ölçüde toplanması üzerine serbest bırakıldığını, soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

        Başsavcı Akbulut yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, görsel ve yazılı medyada, sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de meydana gelen, "polis memurunun dövülmesi" şeklindeki olayla ilgili "Cumhuriyet Başsavcılığının olaya seyirci kaldığı", "faillerin serbest bırakıldığı" yönündeki tezvirat içeren haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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        Akbulut, soruşturma konusu olayın polis memuru ile ev sahibi ve yakınları arasında kira alacağından kaynaklandığı, olayın memurun göreviyle ilgili olmadığını aktardı.

        Memuru darbeden faillerin tedbiren nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildiren Akbulut şunları kaydetti:

        "Delillerin büyük ölçüde toplanması üzerine tutuklu şüpheliler, itirazı incelemeye yetkili üst mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Soruşturmaya halen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir. Soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın merkez ve mülhakatlarında yürütülen soruşturmalarda adalet, eşitlik, hakkaniyet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine azami düzeyde riayet edilmesi için yoğun gayret ve emek gösterdiği dikkate alınarak bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Eylül'de çıkan kavgada, kiracısı olan polisi darbedip silahını gasbettikleri iddiasıyla ev sahibinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

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        #mardin
        #Mustafa Akbulut
        #Kızıltepe
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