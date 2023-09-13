OLAY ÖNCESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Polis memuru T.Y., verdiği ifadede olay öncesi yaşananları anlatarak, "Ev sahibinin kardeşi ve bina yöneticisi Nizamettin Tekin´den 16 Ağustos´ta `Sen kiranı neden yatırmıyorsun? Beğenmiyorsan kendine daha uygununu bulursun. Sen kendini ne sanıyorsun, kiminle uğraştığının farkında değilsin. Sen orada kalacağını mı zannediyorsun?´ şeklinde mesaj aldım. Ev sahibi Mehmet Metin Tekin´den de `Bu ay oğlumu eve yerleştireceğim, kendine daire ara. Söylemedi deme, bir de telefonuma cevap vermiyorsun. Ayrıca emniyet müdürünle de görüşeceğim. Milleti tehdit edip, savcının korumasıyım demekle olmaz. Yarın bir gün ben yanlış yaptım, diye kapıma gelme´ diye tehdit mesajları aldım. Mesajlardan bir gün sonra ev sahibimin kardeşleri Nizamettin Tekin ile Lokman Tekin tarafından yolum kesildi. İkamete girişimi engellediler. Nizamettin, `Sen kim olduğunu zannediyorsun, seni bu evde oturtmam. Seni burada barındırmam. Bunun bedelini ödeyeceksin, sana burada huzur vermeyeceğiz. Kaymakamla görüşüp seni yerinden edeceğim, seni süründüreceğim, adalet komisyonu başkanını tanıyorum. Bu yanına kar kalmayacak´ dedi. Lokman da üzerime yürüyerek `Bu apartmana kalabileceğini mi zannediyorsun´ dedi. 18 Ağustos´ta polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldum. Bazı aracılar şikayetimi geri çekmem konusunda ricada bulundu. Ben de Mehmet Metin, Lokman ve Nizamettin´in özür dilemeleri halinde şikayetimi geri çekeceğimi söyledim. Ancak dilemediler" diye konuştu.