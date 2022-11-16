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Başkalarını not defteri olarak kullanmaya son! WhatsApp'tan herkese nefes aldıracak özellik

Başkalarını not defteri olarak kullanmaya son! WhatsApp herkese rahat nefes aldıracak özelliği kullanıma sundu

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformların başında gelen WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. Yeni özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran WhatsApp, yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Böylelikle WhatsApp, bundan sonra not defteri gibi kullanılabilecek.

Giriş: 16.11.2022 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son zamanlarda sık sık yaptığı güncellemelerle büyük ses getiren WhatsApp, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, özellikle son dönemlerde yeni özelliklerini art arda kullanıma sundu. 2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, kullanıcıların rahatsız olduğu büyük eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladı. Eksiklikleri gidermenin yanı sıra kullanıcıların çok işine yarayacak yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp'a beta sürümünde bulunan özellik sayesinde bazı kullanıcılar kendi kendilerine uygulama üzerinden mesaj gönderebiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların kendilerine mesaj gönderebilme imkanına sahip. Böylelikle; artık arkadaşlarınızı ya da sevgilinizi not defteri gibi kullanmanıza gerek kalmayacak.

  • KENDİ KENDİNE MESAJ GÖNDERME DÖNEMİ BAŞLADI

    WhatsApp, kullanıcıların belki de yıllardır istediği basit ama önemli bir özelliği kademeler halinde devreye alıyor.

    Bir takım özelliklerin test edildiği platformda, son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı. Son yayınlanan beta güncellemesi ise yeni gelecek başka bir özelliği daha ortaya koyuyor.

  • WhatsApp, birkaç ay önce test aşamasına kadar getirdiği yeni özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başladı. WhatsApp'ın 22.23.74 kodlu iOS sürümü ile 2.22.23.77 kodlu Android sürümüne güncelleme yapan bazı kullanıcılar, kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif olarak kullanmaya başladılar. (Özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.)

    Sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz not alma ile ilgili sıklıkla başvurduğumuz telefonlarımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey WhatsApp oluyor. Ancak bir fotoğraf, link ya da video gibi sadece kendimizin kullanabileceği gönderilere tekrar ulaşmak ya da masaüstünde görmek için arkadaşlarımıza göndermek durumunda kalıyorduk. Bu eksikliğe WhatsApp, kendi kendine mesaj gönderme özelliğini getirerek kullanıcıların yüzünü güldürdü.

  • Kısa süre önce WhatsApp'ın Android beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliği kullanıma sunuldu.

    Kendi kendinize not bırakmak ya da mesaj gönderme özelliği bazı uygulamalarda mevcut. Kendi kendine mesaj özelliği, şu anda uygulamanın 2.22.23.77 sürümüne sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Bu özellik sayesinde WhatsAppkişi listenizden kendinizi seçerek, bazı önemli bilgi ya da materyali kendinize mesaj yoluyla gönderebilirsiniz.

    Kendi kendine gönderilen mesajlar da, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleniyor. Ayrıca bağlı olan diğer cihazlarınızdan da kendinize gönderdiğiniz mesajlara kolayca ulaşabilmek mümkün.

  • BU ÖZELLİK HERKESE GELDİ Mİ?

    WhatsApp'ın kendi kendine mesaj gönderme özelliği şu an için dağıtım aşamasında. Yeni özelliğin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Şimdilik beta sürüme sahip kişiler için sunulan özellik, önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir güncelleme ile diğer kullanıcılara da gelmesi öngörülüyor.

    Özelliğin gelip gelmediğini kontrol etmek için WhatsApp uygulamasını güncellemenizde fayda var. 

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