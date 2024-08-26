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        Haberler Yaşam Başına çuval dolanan cüce keçinin diğer hayvanları korkutması kamerada

        Başına çuval dolanan cüce keçinin diğer hayvanları korkutması kamerada

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, ahırda yem yerken başına çuval dolanan keçinin, koşarken diğer hayvanları korkutması güvenlik kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:25
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        Cüce keçi arkadaşlarını böyle korkuttu!
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        Duraliler Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, boylarının kısa olması nedeniyle 'cüce' diye tabir edilen cinsten olan keçilerinin, verdiği yemi yemediğini görünce ahırdaki güvenlik kamerasını inceledi.

        Görüntüleri izleyen Kılar, cüce keçilerden birinin başındaki çuvalla etrafta koştuğunu ve diğer keçilerin de ondan korkarak kaçtıklarını fark etti.

        Cüce Keçi Antalya çiftliğinin sahibi Kılar, çiftliğinde 50'den fazla cüce keçi beslediğini söyledi.

        Sabah ahıra girdiğinde keçilerin yerinde olmadığını anlatan Kılar, "Keçiler yemi de yememiş. Güvenlik kamerasına bakınca, başına çuval geçen keçinin diğerlerini korkuttuğunu gördüm. Görüntüler çok komikti, aileme, arkadaşlarıma da gönderdim onlar da güldü." dedi.

        Ahırın güvenlik kamerasında başına çuval dolanan keçinin diğer keçileri korkutması ve keçilerin ahırda koşmaları yer alıyor.

        Yaklaşık bir saat süren olayda, cüce keçinin başındaki çuvalın çıkmasıyla ağıldaki yaşamın normale döndüğü görülüyor.

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        #Başına çuval dolanan cüce keçi
        #cüce keçi
        #haberler
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