Barış Alper Yılmaz'ın son durumu açıklandı!
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a Manaj tarafından yapılan faul sonrası, milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. Sarı-kırmızılılarda takım doktoru Yener İnce milli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Giriş: 08.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:29
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
İnce, milli futbolcunun son durumu hakkında, "Barış Alper Yılmaz’ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna aldığı sert müdahale nedeniyle dizinde problem var. Durumu MR sonrası netleşecek." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ