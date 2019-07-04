Barış Akarsu ölümünün 12. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 2004 yılında birincilikle bitirdiği ses yarışmasıyla hayatlarımıza giren Barış Akarsu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Barış Akarsu 28. doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Bodrum'a 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Barış Akarsu 4 Temmuz'da hayatını kaybetti. İşte kısa sürede yıldızlaşan Barış Akarsu'nun hayatı...

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu 29 Haziran 1979'da Bartın'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi.

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü Islak Islakı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gereki piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında yayınlanmaya başlanan Yalancı Yarim dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

BARIŞ AKARSU'NUN ÖLÜMÜ

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Hastane önünde yoğun bakımda kaldığı sürece sevenleri nöbet tutmuş ve iyileşeceğini ümit etmiştir. 20:10 sularında kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılmaya çalışıldığı söylendi. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kaldı. 2008 yılının Ocak ayında dizide söylediği şarkılardan oluşan bir derlemenin de içinde olduğu ve 28 yıllık hayatından kesitlerin paylaşıldığı bir belgesel DVD çıkarıldı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verildi.

Merhum sanatçının heykeli, Tankut Öktem tarafından yapılmıştır. 3 metre olacak olan bu heykeli Öktem'in vefat etmesinden dolayı yardımcıları tarafından tamamlamıştır. Başarıyla tamamlanan heykel, sanatçının ölüm yıldönümü olan 4 Temmuz 2008'de, Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali'nde Amasra'ya dikilmiştir. Ölümünün birinci yılında kaza yaptığı kavşağın adı, "Barış Kavşağı" olarak değiştirilmesine karar verildi ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen noktada var olan kusurun giderilmesi için 2009 yılının Aralık ayında çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar 2012 yılında tamamlandı ve kavşak kullanıma açıldı.