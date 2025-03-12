As Gazetesi ise, "Barcelona'nın golcüsü, muhteşem bir oyunla Raphinha'ya ilk golü hediye etti ve rekorlar kitabına geçen bir gole imza attı. Lamine Yamal'ın takım performansına etki etmesi için gol atmasına gerek yok. Onun futbolu tam bir sihir" yorumunu yaptı.