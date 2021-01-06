İşte barajlara gelen su

Türkiye, kurak bir döneme girdi. Başta Fırat ve Dicle olmak üzere ülkenin önemli su kaynaklarında kuraklık etkisini gösteriyor. Buna bağlı olarak barajlara gelen miktarı belirgin biçimde geriliyor. Bu durum, verilere de yansıdı.
ÜÇTE BİRE YAKIN AZALDI
Başta Keban olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlar, sudan elektrik üretiminin itici gücünü oluşturuyor. Bu barajlara, 2019 yılında 81 milyar 801 milyon metreküp su geldi.
Kuraklığın iyiden iyiye kendini hissettirdiği 2020 yılında gelen su miktarı da ortaya çıktı. Barajlarda, geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp su toplandı. 21 milyar metreküp daha az su geldi.
2019 ile 2020 yılı karşılaştırması için birkaç ayı örnek verelim. 2019 yılı Kasım ayında söz konusu barajlara, 2 milyar 133 milyon, 2020 yılının aynı ayında 1 milyar 816 milyon su geldi. 2019 yılı Aralık ayında 2 milyar 875 milyon, 2020 yılı Aralık ayında 2 milyar 50 milyon düzeyinde su birikti.
Peki, 2021 yılında beklenen su miktarı ne kadar? 2021 yılında da 2020 yılına yakın su geleceği tahmin ediliyor. 2019’un, özel bir yıl olduğunu belirten kaynaklar, “2019 yılında barajlara ciddi miktarda su geldi. Buna bağlı olarak elektrik üretiminde suyun payı arttı. 2020 yılında su miktarı azaldı. 2021 yılında da 2020 düzeylerinin gerçekleşmesi beklenebilir” dedi.
İŞTE YENİ ELEKTRİK FİYATLARI
Elektriğe, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Aboneler; KDV, Belediye Tüketim Vergisi (BTV),Enerji Fonu (yüzde 1’den binde 7’ye çekildi) ve paylar dahil yeni elektrik birim fiyatlarını merak ediyor.
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, bu konuda bir hesaplama yaptı. Buna göre konut fiyatı, yüzde 6 artışla 79.61 kuruş, ticarethane yüzde 6 artışla 105.87 kuruşa yükseldi. Sanayide 1 Ocak’ta artış yüzde 7.21 oldu ve birim elektrik fiyatı 80.47 kuruşa çıktı.
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