Barajdan çıkarılan kadın öldü

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Alibeyköy Barajı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, suyun üzerinde bir kadının hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen D.B.'nin (21) Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü ve suya atladığı iddia edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan D.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı duyan D.B.'nin yakınları olay yerine geldi. Ekipler tarafından D.B.'nin sudan çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçidi. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.