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        Haberler Gündem Çevre baraj iski |İstanbul baraj doluluk oranını İSKİ açıkladı! 25 kasım itibariyle baraj doluluk oranı güncel son durum

        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 15 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 25 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:47
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        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 24.42'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 24.54 OLDU

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        Son 15 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 25 Kasım Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 24.54'e yükseldi.

        15 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 8.36'YA ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 8.36 artış sağladı.

        HAFTA SONU DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonu da mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

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