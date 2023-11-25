TURUNCU ALARM! Son dakika hava durumu: İstanbul'a kar geliyor| Meteoroloji 64 il için uyarı verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

TURUNCU ALARM! Son dakika hava durumu: İstanbul'a kar geliyor| Meteoroloji 64 il için uyarı verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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MUĞLA VE ANTALYA İÇİN ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI BATIDAN İTİBAREN AZALIYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.

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RÜZGARIN HIZI 100 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

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METREKAREYE 100 KG SAĞANAK DÜŞECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ANTALYA'DA METREKAREYE 120 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini söyledi. Yağan, "İstanbul'da pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar günü 17'den 5'e düşecek" dedi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak: ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı. İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. REKLAM BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra, il geneli gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı. EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. KONYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı. BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. KASTAMONU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu. ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu. KARS: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. REKLAM HAKKÂRİ: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. MALATYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı VAN: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. DİYARBAKIR: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı. GAZİANTEP: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. MARDİN: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. SİİRT: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı? Haberi Görüntüle İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı! Haberi Görüntüle