Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranı İSKİ | İstanbul'daki 2 haftalık yağışın ardından 24 Kasım 2023 baraj doluluk oranları son durum

        2 haftalık yağışın ardından... İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 2 haftada düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 24 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 23.78'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 24.42 OLDU

        REKLAM

        Son 2 haftada, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 24 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 24.42'ye yükseldi.

        2 HAFTALIK ARTIŞ YÜZDE 8.24'E ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 8.24 artış sağladı.

        HAFTA SONU DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonu da mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #baraj İSKİ
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Habertürk Anasayfa