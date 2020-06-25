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Benzinde 22 kuruş indirim… Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatında sert düşüş yaşandı. Bu gece 22 kuruş indirim bekleniyor.

Türkiye’de iç piyasada akaryakıt fiyatları belirlenirken, iki temel öğe dikkate alınıyor. Dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 418 dolardan 384 dolara geriledi. Buna bağlı olarak gece benzine 22 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinin ton fiyatı da 373 dolardan 352 dolara indi. Motorinde, şimdilik bir fiyat hareketi söz konusu değil. Düşüşün devam etmesi halinde gelecek hafta içinde pompa fiyatlarında bir değişiklik olabileceği belirtiliyor.