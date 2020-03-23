Bankların mesai saatleri kaçta? Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? soruları gündeme gelene koronavirüs tedbirleri nedeniyle soruluyor. Koronavirüs tedbileri kapsamında önemli kararlar alınırken, tüm Türkiye'ye "evde kal" çağrısı yapılıyor. Birçok işletme ve mağaza bir süre kapalı kalma kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların çalışma saatleri ile ilgili önemli bir tavsiye kararı aldı. Banka şübelerinin 12.00 - 17.00 arasında çalışmasını öneren karara, bazı bankalar uyduğunu açıkladı. Banakların çalışma saatleri şöyle:

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi şube mesai saatlerini TBB'nin tavisyesine uyarak 12.00 - 17.00 şeklinde değiştirdiklerini duyurdu.

VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.