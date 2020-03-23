23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) dün koronavirüsün yayılmasını engellemek için bankaların çalışma saatlerine yönelik bir tavsiye kararı aldı. Bu kararda yeni mesai saati 12.00 ila 17.00 arası olarak belirlendi. Bankalar TBB'nin açıklamasının ardından birer birer şube çalışma saatlerinde değişikliğe gittiklerini çıklamaya başladı.
İş Bankası şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. Banka şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek. İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.
— Akbank (@Akbank) March 22, 2020
Akbank da benzer şekilde konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu bilgileri paylaştı: "Senin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak için 23.03.2020 tarihinden itibaren şubelerimizin çalışma saatlerini hafta içi her gün 12:00 - 17:00 olarak değiştiriyoruz."
— QNB Finansbank (@qnbfinansbank) March 22, 2020
QNB Finansbank ise "Siz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için şube çalışma saatlerimizi düzenledik. 23.03.2020 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz, 12:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" açıklamasında bulundu.
— Garanti BBVA (@GarantiBBVA) March 22, 2020
Garanti BBVA ise #SağlıkİçinEvdeKal hashtagiyle şu duyuruyu yaptı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şubelerimizin çalışma saatleri değişti. 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz.
— Yapı Kredi #EvdeKal (@YapiKredi) March 22, 2020
DİĞER BANKALARDAN DA BEKLENİYOR
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada da şube saatlerinin 12.00-17.00'a çekildiği beliritlerek müşterilerin tüm bankacılık hizmetleri için mobil uygulama, internet şubesi, çağrı merkezi ve ATM'leri kullanabileceği hatırlatıldı.
Diğer bankaların da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün içerisinde benzer açıklamalar yapması bekleniyor.
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