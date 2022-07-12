Bankada işlemleri olan kişiler bankaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların çalışma durumuna çevrildi. Peki, "13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu?" ve "Bayram tatili sonrası bankalar hangi gün açılacak?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...