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Bankalar listesi: Emekli promosyon ödemelerinde kritik hafta: 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ile hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son günler! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli promosyon kampanyaları başvurularında kritik haftaya girildi. Yoğun ilgi sonrasında başvuru tarihleri uzatılan emekli promosyon kampanyasında henüz başvuru yapmayan binlerce emekli en yüksek emekli promosyonu veren bankalara ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

27.09.2022 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli promosyon kampanyalarında Eylül fırsatları ile Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi bankaları son başvuru tarihleri ve ödeme miktarları araştırılıyor.  31 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar uzatılan emekli promosyon başvuru tarihleri ile bankalar listesini haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

  • BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI: SON GÜN 30 EYLÜL!

    Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Bankalar, emekli promosyonu ödemeleri için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı.

  • EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.

  • EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. 

  • DENİZBANK

    Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
    Ek ödül    		 Toplam Promosyon
    1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425
    1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600
    2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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