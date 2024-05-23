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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

        Sektörün toplam mevduatı 16 trilyon 486,5 milyar lira, kredi hacmi ise 12 trilyon 743,9 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:37
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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 374,7 milyar lira artarak 16 trilyon 486,5 milyar liraya yükseldi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,56 yükselişle 9 trilyon 561 milyar 907 milyon 944 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 azalışla 6 trilyon 202 milyar 151 milyon 375 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 583 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 41 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mayıs itibarıyla 1 milyar 216 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,31 azalarak 1 trilyon 561 milyar 93 milyon 745 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 yükselişle 1 trilyon 485 milyar 609 milyon 975 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,91 azalışla 1 trilyon 839 milyar 543 milyon 539 bin liraya indi.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 320 milyon 255 bin lirası konut, 68 milyar 326 milyon 974 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 90 milyar 446 milyon 516 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Mayıs ile biten haftada 35 milyar 30 milyon 953 bin lira artarak 12 trilyon 743 milyar 894 milyon 947 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,71 artış kaydetti.

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