37'lik Mertens rekor peşinde!
Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, Konyaspor maçında forma giymesi halinde kendi rekorunu egale edecek.
- 1
Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi oldu.
- 2
Belçikalı futbolcu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sarı-kırmızılıların şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağladı.
- 3
37 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın tüm kulvarlarda oynadığı 55 maçın 50'sinde görev aldı. Tecrübeli futbolcu, bu istikrarıyla takımın en çok süre alan dördüncü oyuncusu oldu.
-
- 4
Bu süreçte 12 kez fileleri havalandıran Mertens, 15 de asist yaparak 27 gole doğrudan katkı sağladı.
- 5
Dries Mertens, Tümosan Konyaspor'a karşı forma giymesi halinde bu sezon 51'inci maçına çıkacak.
- 6
Belçikalı futbolcu böylece, kariyerinde bir sezonda en çok karşılaşmada görev alma rekorunu tekrarlayacak.
-
- 7
Mertens daha önce 2014 - 2015 sezonunda Napoli'de 51 maçta sahada yer almıştı.
- 8
Bu arada şampiyonluğa odaklanan Galatasaray yönetimi, Tümosan Konyaspor maçının ardından Mertens'in sözleşmesini 1 yıllığına yenilemeyi planlıyor.