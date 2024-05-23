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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 37'lik Mertens rekor peşinde! - Galatasaray Haberleri

        37'lik Mertens rekor peşinde!

        Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, Konyaspor maçında forma giymesi halinde kendi rekorunu egale edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:00
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          Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi oldu.

        • 2

          Belçikalı futbolcu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sarı-kırmızılıların şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağladı.

        • 3

          37 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın tüm kulvarlarda oynadığı 55 maçın 50'sinde görev aldı. Tecrübeli futbolcu, bu istikrarıyla takımın en çok süre alan dördüncü oyuncusu oldu.

        • 4

          Bu süreçte 12 kez fileleri havalandıran Mertens, 15 de asist yaparak 27 gole doğrudan katkı sağladı.

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          Dries Mertens, Tümosan Konyaspor'a karşı forma giymesi halinde bu sezon 51'inci maçına çıkacak.

        • 6

          Belçikalı futbolcu böylece, kariyerinde bir sezonda en çok karşılaşmada görev alma rekorunu tekrarlayacak.

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          Mertens daha önce 2014 - 2015 sezonunda Napoli'de 51 maçta sahada yer almıştı.

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          Bu arada şampiyonluğa odaklanan Galatasaray yönetimi, Tümosan Konyaspor maçının ardından Mertens'in sözleşmesini 1 yıllığına yenilemeyi planlıyor.

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