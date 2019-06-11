11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mayıs ile biten haftada 34 milyar 340 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 582 milyar 966 milyon liradan 2 trilyon 548 milyar 626 milyon liraya geriledi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 54 milyar 525 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 268 milyar 980 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mayıs ile biten haftada 62 milyon lira azalarak 402 milyar 779 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 182 milyar 673 milyon lirası konut, 6 milyar 180 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 925 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 713 milyon lira gerileyerek 391 milyar 532 milyon liraya düştü.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,8 artarak 106 milyar 758 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 478 milyon lirası taksitli, 61 milyar 279 milyon lira taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 artarak 111 milyar 443 milyon liraya çıktı.
Söz konusu takipteki alacakların 75 milyar 511 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 120 milyon lira artarak 562 milyar 631 milyon liraya çıktı.
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