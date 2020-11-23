Korona virüsü ile mücadelede alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Bakanlar Kurulu tarafından getirilen son dakika tedbirlerinden kısa süre önce bazı bankalar tedbir için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. İşte korona virüsü tedbirleri kapsamında değişikliğe giden, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Albaraka, Kuveyt Türk, QNB Finansbank ve İNG Bank çalışma saatleri...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası mesai saatleri yapılan açıklamaya göre İstanbul il ve ilçelerinde 9 Kasım itibarıyla 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 arasında olarak yeniden düzenlendi

Yapı Kredi Bankası 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla İstanbul il ve ilçelerindeki tüm şubelerinde mesai saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında olacağını duyurdu. Yedekleme planı çerçevesinde bazı şubelerden geçici olarak hizmet verilemeyeceği de belirtildi.

Garanti Bankası mesai saatleri 16 Kasım 2020 itibarından 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 arasında olacak.

Albaraka, 17 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir değerlendirmeye kadar mesai saatlerini 09:30-17:00 olarak düzenledi. Bankada öğle arası 12:30-13:30 saatleri arasında.

Kuveyt Türk şubeleri hafta içi 09:30-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14.00-17.00) saatleri arasında hizmet verecek.

QNB Finansbank mesai saatleri 18 Kasım itibarıyls 10:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 arasında olacak.

İNG Bank mesai saatleri hafta içi 09:00-12:30 ve 13.30-17:00 saatleri arasında.