BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00’a kadar müşteri kabul etmektedir. Bu saatler, banka şubelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bazı şubeler müşteri yoğunluğuna bağlı olarak daha uzun saatlerde hizmet verebilir.