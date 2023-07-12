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        Bangladeş nerede, hangi kıtada yer alır?

        Tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri üzerine kurulmuş olan Bangladeş; kilometrekareye düşen insan sayısı açısından dünyanın en yoğun ve en kalabalık ülkelerinden bir tanesidir. Ilıman bir iklime sahip olan ve muson yağmurları sebebiyle sık sık sellerle de karşılaşan bu ülke, bu sebeple alüvyonlu ovalardan meydana gelmektedir. Pakistan'ın doğu eyaleti iken 1971 yılında bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Bangladeş hangi kıtada yer almaktadır? Bangladeş başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:34
        Bangladeş nerede?
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        Resmi dilin Urduca ve Bengalce olduğu Bangladeş’te, nüfusun büyük bir çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Peki, Bangladeş nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Bangladeş bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

        Bangladeş Nerede?

        Bangladeş hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Güney Asya coğrafyasında yer alan bir ülke olan Bangladeş; kuzeyi doğu ve batı tarafından Hindistan, güneydoğuda Myanmar, güneyde ise Hint Okyanusu ile çevrelenmiş bir ülkedir.

        Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Bengal Bölgesi; 13. yüzyıldan itibaren Müslümanların hakimiyeti altına girmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bölge üzerindeki İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, 1947 yılında Hindistan ve Pakistan bağımsız birer devlet olarak tarih sahnesine çıkmışlar; Bengal coğrafyası da Doğu Pakistan ismiyle Pakistan sınırları içinde kalmıştır. Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olduğu tarih ise 1972’dir. 1971 yılında Hindistan’ın Doğu Pakistan topraklarının büyük bir kısmını işgal etmesi üzerine, aynı yıl bağımsız Bangladeş Devleti kurulmuştur. Günümüzde parlamenter sisteme dayalı bir düzenle yönetilen Bangladeş, en az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

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        Bangladeş Başkenti

        Bangladeş’in başkenti Dakka’dır. Yalnızca Bangladeş’in değil Güney Asya’nın da en önemli şehirleri arasında yer alan Dakka, ülke ekonomisi ve kültürel hayatının da merkezi konumundadır. Dünyanın en kalabalık 9. şehri olmasıyla da öne çıkan bu başkent; oldukça sıcak, nemli bir tropik iklime de sahiptir. Ülkenin ticari merkezi olması sebebiyle, dışarıdan gelen çok sayıda göçmen işçiye de ev sahipliği yapan Dakka’da 1 milyona yakın bir nüfus tekstil sektöründe çalışmaktadır.

        Bangladeş Nüfusu

        2023 verileri göre Bangladeş’in nüfusu 161 milyon 350 bin kişiden meydana gelmektedir. Kilometrekare başına düşen insan sayısıyla dünyanın en yoğun ülkelerinden bir tanesi olan Bangladeş’te, nüfusun yaklaşık %98’i Bengallilerden meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık olarak %90’ının kırsal kesimde, %10’unun ise kentlerde yaşadığı Bangladeş’te halkın %79’u ise okuryazardır. Bangladeş’te hâkim olan dini inanç ise Müslümanlıktır ve Bangladeş nüfusunun %90’u Müslümanlardan, %9’u ise Hindulardan meydana gelmektedir. Kalan %1’lik kesim ise diğer inançlara mensuptur.

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        Bangladeş Para Birimi

        Bangladeş’te kullanılan resmi para biriminin adı Bangladeş takasıdır. Ülkenin merkez bankası olan Bangladesh Bank tarafından basılan ve piyasaya sürülen bu para birimi, ilk kez 1972 senesinde kullanılmaya başlanmıştır.

        Bangladeş Bayrağının Anlamı

        1972 yılında kabul edilen ve o tarihten itibaren kullanılmaya başlanan Bangladeş bayrağı; yeşil bir zemin üzerinde yer alan kırmızı bir küreden meydana gelmektedir. Bayrağın zemininde yer alan yeşil renk, ülkenin sahip olduğu bereketli toprakları, ortada duran kırmızı küre ise bu topraklar üzerinde doğan güneşi sembolize etmektedir. Güneşin renginin kırmızı olmasının sebebi ise; Bangladeş uğruna canını verenlerin, kırmızı renk ile temsil edilmesidir.

        Bangladeş Şehirleri

        8 idari bölgeye ayrılarak yönetilen Bangladeş’te toplam 64 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Dakka
        • Çitagong
        • Khulna
        • Rajshahi
        • Sylhet

        Bangladeş Türkiye Saat Farkı

        Bangladeş ile Türkiye sarasında üç saatlik bir zaman farkı vardır ve Bangladeş saati, Türkiye yerel saatinden 3 saat ileridedir.

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