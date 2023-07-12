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Resmi kayıtlara göre 56 farklı etnik unsuru bünyesinde barındıran Çin’de, 300’e yakın yaşayan dil konuşulmaktadır. Farklı etnik unsurların yer aldığı ve farklı dillerin konuşulduğu Çin nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Çin para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Çin Nerede?

Çin hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya’dır. Doğu Asya olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan Çin; doğuda Güney Kore, kuzeydoğu ve kuzeybatısında Rusya Federasyonu, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, kuzeyde Hindistan, Nepal, Kuzey Vietnam, doğuda ise Büyük Okyanus tarafında çevrelenmiş bir ülkedir.

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Dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Çin, uzun süren tarihi boyunca Hanedanlık Dönemi, İmparatorluk Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere, farklı şekillerde idare olunmuş bir devlet olarak dikkat çekmektedir. 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti yıllarında ülkede 22 yıl boyunca sürecek olan Çin İç Savaşı başlamış; bu savaşın ardından da 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. 1978 yılından itibaren uygulamaya koyulan ekonomik reformlar sayesinde, günümüzde ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan Çin; aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da üyesidir.

Çin Başkenti

Güneydoğu Asya’da yer alan bir devlet olan Çin’in başkenti Pekin’dir. Yaklaşık 22 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık başkentlerinden bir tanesi olan ve Çin’in kuzeyinde yer alan Pekin; ülkenin siyaset, kültür, ekonomi ve bilim alanındaki en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi olması ve üç bin yılı bulan zengin tarihi sebebiyle kendisine has bir mimariye de sahip olan Pekin, başkent olmasının yanında, Şangay’dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci şehri olarak da dikkat çekmektedir.

Çin Nüfusu

2023 verilerine göre Çin nüfusu, 1 milyar 400 milyon kişiden meydana gelmektedir ve Çin, sahip olduğu bu nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Resmi kayıtlara göre 56 farklı etnik unsurun yaşamakta olduğu Çin’de, toplam nüfusun %91’ini Han Çinlileri oluşturmaktadır. Çin’in tüm idari bölgelerinde yaşamakta bu etnik grubun dışında Moğollar, Tibetliler, Türkler, Mançular, Miaolar gibi birçok farklı etnik unsur da Çin nüfusu içinde yer almaktadır.

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Dini inanç konusuna geldiğimizde ise, Çin nüfusunun %75’inin, Çin Geleneksel Dini mensubu olduğunu görmekteyiz. Çin’e özgü olan bu inanç sistemini, %18 ile Budist, %5 ile Hristiyan ve %1 ile de Müslüman nüfus takip etmektedir.

Çin Para Birimi

Çin’de kullanılmakta olan resmi para biriminin adı Çin Yuanı’dır. 1948 yılında kurulan ve Çin’in merkez bankası olan Çin Halk Bankası tarafından basılan bu para birimi, ilk kez 1948 senesinde tedavüle girmiştir.

Çin Bayrağının Anlamı

1949 yılında kabul edilen ve o günden itibaren ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılan Çin bayrağı; kırmızı bir zemin üzerinde yer alan bir tanesi büyük, 5 adet sarı yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın zemininde yer alan kırmızı renk hem Çin komünizmini hem de mutluluk ile refahı; sarı yıldızlar ise toplum içindeki beş farklı sınıfı temsil etmektedir. Yıldızlardan büyük olanı Çin Komünist Partisi’ni; geriye kalan dört yıldız ise işçileri, çiftçileri, öğrenciler ve aydınları sembolize etmektedir.

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Çin Şehirleri

34 ayrı idari bölgeye ayrılmış olan Çin’de 700’ün üzerinde şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

Şangay

Pekin

Vuhan

Tianjin

Harbin

Chengdu

Çin Türkiye Saat Farkı

Çin ile Türkiye arasında 5 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Çin yerel saati, Türkiye’den 5 saat daha ileridedir.