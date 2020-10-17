Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kaan Çalışır, Furkan Ürün

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Dk. 46 Erkan Taşkıran),Berat Satılmış (Dk. 69 Traore),Pote, İshak Çakmak (Dk. 82 Rayo),Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Orhan Ovacıklı),Emir Halilovic (Dk. 39 Hüseyin Bak),Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 74 Berkay Tanır),Kaan Gül (Dk. 66 Talha Erdoğan),Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Sholaja (Dk. 90+3 Hasan Uyğur)

Goller: Dk. 30 Bedirhan Altunbaş (Penaltıdan) (Eskişehirspor) Dk. 57 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Del Valle, Dk. 59 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 19 Kaan Gül, Dk. 38 Onur Bayramoğlu, Dk. 41 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 79 Alimi, Dk. 84 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.

Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.