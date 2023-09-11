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        Haberler Televizyon Bambaşka Biri konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Bambaşka Biri oyuncuları kimler?

        Bambaşka Biri konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Bambaşka Biri oyuncuları kimler?

        Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Bambaşka Biri, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hande Erçel, Burak Deniz ve Cem Davran gibi oyuncuların paylaştığı dizinin konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir arya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:50
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        • 1

          Senaristliğini Ethem Özışık, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bambaşka Biri dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizinin konusu, gerçek hikaye olup olmadığı ve hangi yılda geçtiği ile ilgili ayrıntıları derledik...

        • 2

          BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

          Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

        • 3

          BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

          Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.

        • 4

          BAMBAŞKA BİRİ 1. BÖLÜMÜ KONUSU NEDİR?

          İstanbul'a yeni dönen savcı Leyla Gediz, daha ilk günden aldığı davanın ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını değiştireceğinden habersizdir. Leyla, bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başına geçer. Geçmişte suç işlemiş olan abisini bile gözden çıkaran Leyla, davada hayatta en çok güvendiği insanların isimlerinin geçmesi ile beklemediği bir darbe alacak ve kime güvenip kime güvenemeyeceğini sorgulamak zorunda kalacaktır.

        • 5

          Türkiye'nin en sevilen haber sunucusu Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu başsavcı Turan'ın oğludur ve aynı davayla yakından ilgilenmektedir. Kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla, aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklardır. Ne var ki katilin ne kadar yakında olduğundan habersizlerdir.

          Cinayetin ardındaki nedenler ortaya çıktığında katil halkın gözünde bir suçlu mu yoksa bir kahraman mı olacaktır? Bu savaştan Leyla ve Kenan'ın aşkı mı yoksa aralarındaki düşman mı güçlü çıkacaktır?

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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