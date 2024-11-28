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        Haberler Dünya Baltık ülkeleri, sabotajla ilgili Çin'den şüpheleniyor | Dış Haberler

        Baltık ülkeleri, sabotajdan Çin'i sorumlu tutmaya başladı

        Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasındaki deniz altı telekomünikasyon kabloları 17 Kasım'da hizmet dışı kaldı. Baltık ülkeleri, yaşanan olayın bir sabotaj olabileceğini değerlendirirken olaydan Çin'in sorumlu olma ihtimalini dile getirmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:26
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        Baltık Ülkeleri, Çin'den şüpheleniyor
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        Baltık Denizi'ndeki deniz altı telekomünikasyon kablolarının hizmet dışı kalmasının ardından sabotaj olabileceği konusunda şüpheler oluşmaya başlamıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da olayın muhtemel bir sabotajdan kaynaklandığını açıkladı. İsveç ve Finlandiya gibi Baltık ülkeleri sabotajdan Çin'in sorumlu olabileceğine dair kanaatlerini dile getirdi. Kabloların gördüğü zararla ilgili Çin bandıralı Yi Peng 3 gemisi şüpheli bulunmuştu.

        Olayla ilgili araştırmalar sürerken Finlandiya Başbakanı Petteri Oppo yaptığı açıklamada "Olayın ardında Rusya'yı giderek daha çok Çin'i görüyoruz. Kaygılıyım. Umarım Avrupa'nın mesajını almışlardır. Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekler pozisyonda olması Avrupa-Çin ilişkileri için hiç iyi değil." dedi.

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        Estonya Başbakanı Kristen Michal da 13 ay önce yaşanan benzer olayı hatırlatarak "Bu ikinci kez oluyor... Bu sadece kötü denizciliğin bir eseri olarak mı değerlendirilmeli? Tarafsız bir araştırmaya ihtiyacımız var. Ancak bu tarz olaylar ve Çin'in Rusya'ya olan desteği Çin'in Avrupa kurduğu iş bağlantılarına ve diplomatik ilişkilere zarar veriyor." dedi.

        Çin tarafı ise, olayla ilgili yapılan araştırmaya saygı duyduklarını ve her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

        Baltık ülkelerinin mevcut liderleri, Rusya'ya karşı daha sert tavır ve tutum takınılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Finlandiya Başbakanı Petteri Oppo "Bütün Avrupalı ülkeler artık Rusya konusunda uyanmalı. Bu tarz sabotajlar ve saldırılar her zaman olabilir." dedi.

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        #çin
        #baltık
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