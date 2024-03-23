Balkonu çöken bina tahliye edilecek
İstanbul Güngören'de 6 katlı apartmanın balkonu çöktü, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.
Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
Fotoğraf: AA
Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Fotoğraf: AA
Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.
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